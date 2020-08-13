كتاب جديد يكشف أسرار علاقة ترامب وكيم جونغ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

ووصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها ”فيلم خيالي“، وفقا للكتاب .

وكانت العلاقة بين الرجلين متقلبة وتراوحت بين الإهانات والتهديدات بالحرب حتى ”إعلان الحب“ من جانب دونالد ترامب.

وحصل الصحفي الاستقصائي الأمريكي الشهير بوب وودوارد على 25 رسالة ”لم تنشر في السابق“ تبادلها الزعيمان، وفقا لدار النشر الأمريكية ”سايمون أند شوستر“.

وقالت الدار على صفحة أمازون المخصصة لهذا الكتاب إن ”كيم يصف في الرسائل العلاقة بين الزعيمين بأنها تستحق أن تتحول إلى (فيلم خيالي)، إذ تربط بينهما علاقة ديبلوماسية استثنائية“.

وهذا الكتاب الذي يحمل عنوان ”رايدج“ (غضب) من المقرر صدوره في 15 أيلول/سبتمبر المقبل.

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والكتاب تكملة لكتاب ”فير: ترامب إن ذي وايت هاوس“ الذي نشر في العام 2018.

والتقى دونالد ترامب وكيم جونغ أون ثلاث مرات، كانت المرة الأولى في قمة تاريخية عقدت في حزيران/يونيو 2018 في سنغافورة.

ورغم ذلك، لم تحرز مفاوضات نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية أي تقدم يذكر، بل توقفت منذ فشل القمة الثانية في شباط/فبراير 2019 في هانوي.

لكن هذا الأمر لم يمنع الرئيس الأمريكي من الإشادة بعلاقاته مع كيم جونغ أون، بل ذهب إلى حد القول إن الرجلين ”وقعا في حب بعضهما بعضا“.

وقال الرئيس الأمريكي في أيلول/سبتمبر 2018 لمؤيديه ”كتب لي رسائل جميلة (…) وقعنا في حب بعضنا“.

وبوب وودوارد معروف بكشفه تفاصيل مرتبطة بقضية ”ووترغيت“ التي أدت إلى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون في العام 1974.