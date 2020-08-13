الأمن التركي يعتقل 25 سيدة شاركن بتظاهرات ضد أردوغان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

اعتقلت الشرطة التركية، الأربعاء، 25 امرأة شاركن في احتجاج على سعي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، لسحب تركيا من اتفاقية دولية لحماية النساء من العنف المنزلي، بحسب مصدر أمني.

وجابت نحو مئة متظاهرة، شوارع بالعاصمة أنقرة، للمطالبة بتنفيذ أكثر صرامة لاتفاقية إسطنبول التي أبرمها المجلس الأوروبي.

واندلعت مناوشات بين الشرطة والمحتجات فيما أغلقت قوات الأمن الطريق وطلبت من النساء التفرق.

وقالت جماعة تراقب جرائم قتل النساء، إن تركيا شهدت مقتل 474 امرأة العام الماضي، وهو ضِعف العدد المسجل عام 2011، وذلك رغم توقيع البلاد على اتفاقية إسطنبول عام 2011.

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ومن المتوقع أن يعلن حزب العدالة والتنمية قراره قريبا بخصوص إما البقاء في الاتفاقية وإما الانسحاب منها.

وانطلقت التظاهرات في مدن إسطنبول وأنقرة و14 ولاية أخرى تلبية لدعوة أطلقتها منظمات نسائية وجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورفعت المشاركات في التظاهرات شعارات تطالب بحماية المرأة ووقف الانتهاكات ضدها، وكتبوا على لافتات “اتفاقية إسطنبول تنقذ الأرواح”.

وأطلق المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان “اتفاقية إسطنبول” عام 2014، وهي مشروع قانون يعرف أيضاً بالمادة 6284، ويهدف إلى إنشاء آليات قانونية لمكافحة العنف والتمييز القائمين على النوع الاجتماعي، وكانت تركيا أول دولة توقع على الاتفاقية وتصادق عليها.

ويأتي الحراك النسائي هذا وسط تزايد حالات العنف المنزلي في البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية، مع تزايد الحديث من مسؤولي حزب العدالة والتنمية عن فكرة الانسحاب من اتفاقية إسطنبول ما شكل ردود فعل غاضبة من الجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة.

وبحسب منصة “سنوقف الجرائم ضد النساء” فإن الأشهر الـ 7 الماضية من العام الحالي شهدت مقتل أكثر 205 نساء، بينما دعت منصة “الفكر” التركية المحافظة إلى الانسحاب من الاتفاقية باعتبارها “تسرع من تآكل قيم الأسرة”.