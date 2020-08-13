السعودية تطالب الأمم المتحدة بتمديد حظر السلاح على إيران

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مطالبات دولية بتمديد حظر السلاح على إيران
وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف عبد العزيز الواصل في كلمته، إن “إيران تهرب أسلحة لميليشيات مسلحة تعمل على زعزعة استقرار المنطقة”.
وأكد السفير أن “منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة حرجة”.
وفي يوليو الماضي، وجّهت السعودية، رسالة لمجلس الأمن جددت فيها تحذيرها من خطر التمدد الإيراني في المنطقة.
وأكدت المملكة في رسالتها أن هدف طهران من أفعالها زعزعة الاستقرار ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل بالعالم أجمع، مستشهدة بأن النظام الإيراني أرسل أسلحة للميليشيات في سوريا، والعراق، ولبنان، ونشر الإرهاب في تلك البلاد.
كما كشفت الرسالة السعودية أن إيران عمدت إلى تزويد الحوثيين بالسلاح، حيث شنّت الميليشيات 1659 هجوماً على أهداف مدنية. ولفتت المملكة إلى أن الهجمات الحوثية تمت بصواريخ إيرانية الصنع.
إلى ذلك، قالت الرسالة إن المملكة تأمل في أن تتصرف إيران كدولة طبيعية تحترم القانون الدولي.
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