كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر وكالة فرنسية: عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم تجاوز 750 ألف وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر لها، اليوم الخميس، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم تجاوز 750 ألف وفاة.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أعلنت في وقت سابق أن أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد، تجاوزت 20 مليونا، في الساعة 8:10 مساءً بالتوقيت الشرقي، وفقا لما أفادت به "CNN".

وكشفت الجامعة، أن عدد الحالات المؤكدة وصل إلى 20،001،019، فيما توفي مات ما لا يقل عن 733،897 شخصًا، حيث احتلت أمريكا الصدارة، من حيث تسجيل أكبر عدد من الإصابات والوفيات بـ 5،085،821 إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتوفي ما لا يقل عن 163،370 شخصًا.

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ومن حيث العدد الأكبر في إصابات كورونا في العالم، تأتي البرازيل والهند وروسيا بعد الولايات المتحدة، بينما جاءت البرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة والهند وراء أمريكا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.