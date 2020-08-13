كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانيون أوروبيون يطالبون بمحاسبة قطر بعد "فضيحتها" مع حزب الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تورطت قطر بشكل متكرر، في تمويل الإرهاب، خاصة بعد فضيحة دعمها وتسليحها لميليشيات حزب الله، حيث طالب برلمانيون أوروبيون باتخاذ موقف حازم ضدها.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، كشفت أن الدوحة موّلت شحنات أسلحة لحزب الله.

وقد اخترق مندوب أمني يدعى جيسون جي، أعمال شراء الأسلحة في قطر، مشيرا إلى أن أحد أفراد العائلة الحاكمة سمح بتسليم عتاد عسكري للميليشيات.

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ووثق ملف قدمه المندوب الأمني، الدور الذي لعبه عضو العائلة الحاكمة، منذ عام 2017، في مخطط مترامي الأطراف لتمويل الإرهاب.

وحسب الملف، فقد سعى عبد الرحمن بن محمد الخليفي، سفير قطر لدى بلجيكا وحلف شمال الأطلسي إلى دفع 750 ألف يورو لجيسون جي، بهدف إخفاء دور النظام القطري في إمداد حزب الله بالأموال والأسلحة.