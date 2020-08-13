كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر دليل جديد عن تورط حزب الله في انفجار مرفأ بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجارالله، عن دليل تورط حزب الله في انفجار مرفأ بيروت.

وكتب أحمد الجارالله، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "موزمبيق دولة فيك تحصل منها علي شهاده أنك ميت ومدفنون في مقابرها الشهادة ما راح تكلفك أكثر من مائه دولار ولذا ليس هناك باخرة متجهة لموزمبيق والشحنة جاية لحزب الله".

وأضاف أحمد الجارالله: "الدليل أن حكومة لبنان لم تقدم اسم صاحب البضاعة الموزمبيقي ولا اسم الشاحن كله كلام حسن كبتاجون هو المورد وهو قاتل شعب لبنان".

حاولت دولة قطر، التخلص من المشبوهين بين صفوفها ومن بينهم جنرال رفيع المستوى في الدوحة، حسب تقرير نشرته قناة العربية.

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وكشفت وسائل إعلام، عن تصريحات جديدة للواشي الألماني حول فضيحة دفع قطر رشاوى لعميل استخبارات سابق لإخفاء معلومات ملف تمويلها لصفقات تسليح حزب الله.

وكانت وصلت إلى مرفأ بيروت، أول سفينة منذ الانفجار الضخم الذي وقع به الأسبوع الماضي، مخلفًا دمارًا واسعًا في العاصمة اللبنانية على المستويين البشرى والمادى.

وأفاد موقع "إل بى سى آى" فى نبأ عاجل، بدخول السفينة "فيسيل إليكترا" إلى محطة الحاويات التابعة لمرفأ بيروت، موضحًا أنها تحمل نحو 400 حاوية، وفى نفس السياق، قالت شبكة "إم تي في" إن "إليكترا" التي ستكون أول سفينة ترسو بالمرفأ منذ يوم الثلاثاء الذي شهد الانفجار، تحمل على متنها سلعًا غذائية ومواد أخرى للبنان.

