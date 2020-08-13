اصحاب فنادق في كربلاء والنجف يطالبون بدخول زوار الخارج

طالب اصحاب فنادق في محافظتي كربلاء والنجف، الخميس، بالسماح بدخول زوار من دول عدة، مؤكدين اتخاذهم الاجراءات الصحية المناسبة. وقال هؤلاء في احاديث لـ الخليج 365، "نحن اصحاب الفنادق في كربلاء والنجف نطالب الجهات المختصة بالسماح بدخول الزائرين من البلدان وفق الضوابط والاجراءات الصحية". وأضاف "اتخذنا الاجراءات الصحية المناسبة التي من شأنها تمنع انتقال الفايروس"، معتبرين أن "الاستمرار بمنع دخول الزوار سيفاقم الوضع الاقتصادي السيء للعديد من العوائل التي مصدر رزقها مرتبط بدخول الزوار". واتخذت الحكومة العراقية منذ انتشار فايروس كورونا اجراءات عدة منها غلق الحدود ومنع دخول الوافدين، فضلاً عن حظر تجوال ترواح بين الجزئي والشامل.



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