نائب يدعو الكاظمي إلى 'ممارسة دوره الحقيقي' في فرض الأمن

دعا النائب عن تحالف سائرون صباح الطلوبي العكيلي، الخميس، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى "ممارسة دوره الحقيقي" في فرض الأمن وإنصاف "أصحاب الحقوق"، مشيرا إلى أن "إضعاف" المنظومة الأمنية ليس من مصلحة أحد.
وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، إن "التعدي على الضابط المكلف بحماية المتظاهرين وحفظ الأمن، هو اعتداء صارخ، وأن ما سبقه من أحداث في البلد، لم نشهد له مثيلاً طوال السنوات الماضية"، معتبراً أن الحكومات السابقة "كانت تتعامل مع الضابط على أنه رجل دولة وليس رجل حكومة، لذلك حظي باحترام الجميع".
وأضاف العكيلي، أن " على رئيس مجلس الوزراء أن يمارس دوره الحقيقي في فرض الأمن، وإنصاف أصحاب الحقوق والتعامل بعدالة في كل المقاييس"، لافتا إلى أن "إضعاف المنظومة الأمنية ليس من مصلحة أحد".
ورأى العكيلي أن "ما يحدث، زعزع لدينا الثقة بالحكومة"، مبينا "أننا ننتظر من رئيس الوزراء الكثير عبر إصلاح ما يمكن إصلاحه، لأن الأيام تمضي بسرعة".
وأضاف العكيلي، أن " على رئيس مجلس الوزراء أن يمارس دوره الحقيقي في فرض الأمن، وإنصاف أصحاب الحقوق والتعامل بعدالة في كل المقاييس"، لافتا إلى أن "إضعاف المنظومة الأمنية ليس من مصلحة أحد".
ورأى العكيلي أن "ما يحدث، زعزع لدينا الثقة بالحكومة"، مبينا "أننا ننتظر من رئيس الوزراء الكثير عبر إصلاح ما يمكن إصلاحه، لأن الأيام تمضي بسرعة".
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