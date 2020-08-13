نائب يدعو الكاظمي إلى 'ممارسة دوره الحقيقي' في فرض الأمن

وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، إن "التعدي على الضابط المكلف بحماية المتظاهرين وحفظ الأمن، هو اعتداء صارخ، وأن ما سبقه من أحداث في البلد، لم نشهد له مثيلاً طوال السنوات الماضية"، معتبراً أن الحكومات السابقة "كانت تتعامل مع الضابط على أنه رجل دولة وليس رجل حكومة، لذلك حظي باحترام الجميع".وأضاف العكيلي، أن " على رئيس مجلس الوزراء أن يمارس دوره الحقيقي في فرض الأمن، وإنصاف أصحاب الحقوق والتعامل بعدالة في كل المقاييس"، لافتا إلى أن "إضعاف المنظومة الأمنية ليس من مصلحة أحد".

ورأى العكيلي أن "ما يحدث، زعزع لدينا الثقة بالحكومة"، مبينا "أننا ننتظر من رئيس الوزراء الكثير عبر إصلاح ما يمكن إصلاحه، لأن الأيام تمضي بسرعة".

