بالصور.. رفع الكتل الكونكريتية من محيط الفوج الرئاسي جنوب بغداد

اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط الفوج الرئاسي جنوب بغداد.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتنا في دائرة الوحدات الانتاجية ودائرة بلدية الدورة قامت وبمتابعة مكتب امين بغداد بالمباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط الفوج الرئاسي الثاني ضمن منطقة الدورة المحلة 842 جنوب العاصمة".

وأضاف البيان أن "الكتل كانت متعارضة مع اعمال التطوير التي ستباشر بها ملاكات الامانة لاحقاً في المحلة المذكورة وبعد استحصال الموافقات الامنية اللازمة".