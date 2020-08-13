مقتل مدني بانفجار عبوة ناسفة غربي الرمادي

أفاد مصدر امني، الخميس، بمقتل مدني بانفجار عبوة ناسفة غربي مدينة الرمادي.



وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة من مخلفات داعش انفجرت، عصر اليوم، واسفرت عن مقتل شاب في ناحية الريحانة جنوبي قضاء عنه".

واشار المصدر الى ان "الجثة نقلت الى دائرة الطب العدلي في مدينة الرمادي".