العراق يسجل 3841 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 2667 حالة للشفاء

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 3841 إصابة جديدة بكورونا، فيما أكدت تماثل 2667 حالة للشفاء من الفايروس. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (2667) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الكرخ 520

مدينة الطب 55

النجف 67

السليمانية 39

أربيل 93

دهوك 45

كربلاء 297

كركوك 46

ديالى 97

واسط 50

البصرة 282

ميسان 81

بابل 206

الديوانية 90

ذي قار 120

الأنبار 38

المثنى 90

نينوى 129

صلاح الدين 18 بغداد/ الرصافة 304بغداد/ الكرخ 520مدينة الطب 55النجف 67السليمانية 39أربيل 93دهوك 45كربلاء 297كركوك 46ديالى 97واسط 50البصرة 282ميسان 81بابل 206الديوانية 90ذي قار 120الأنبار 38المثنى 90نينوى 129صلاح الدين 18 وأضاف البيان أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم:3841 حالة، وكما يلي: Advertisements

بغداد الكرخ 147

مدينة الطب 139

النجف 295

السليمانية 103

أربيل 323

دهوك 143

كربلاء 285

كركوك 244

ديالى 65

واسط 172

البصرة 383

ميسان 160

بابل 105

الديوانية 88

ذي قار 196

الأنبار 72

المثنى 152

نينوى 315

صلاح الدين 163 بغداد الرصافة 291بغداد الكرخ 147مدينة الطب 139النجف 295السليمانية 103أربيل 323دهوك 143كربلاء 285كركوك 244ديالى 65واسط 172البصرة 383ميسان 160بابل 105الديوانية 88ذي قار 196الأنبار 72المثنى 152نينوى 315صلاح الدين 163 ولفت البيان الى أن "الوفيات 53 حالة وكما يلي:

بغداد الكرخ 3

مدينة الطب 4

النجف 3

السليمانية 4

أربيل 9

كربلاء 2

كركوك 2

ديالى 2

واسط 2

البصرة 3

ميسان 2

بابل 5

الديوانية 1

ذي قار 1

الأنبار 1

المثنى 1

نينوى 3

صلاح الدين 1 بغداد الرصافة 4بغداد الكرخ 3مدينة الطب 4النجف 3السليمانية 4أربيل 9كربلاء 2كركوك 2ديالى 2واسط 2البصرة 3ميسان 2بابل 5الديوانية 1ذي قار 1الأنبار 1المثنى 1نينوى 3صلاح الدين 1 وتابع البيان أن "مجموع الشفاء: 117208 (نسبة الشفاء 71,3 %) ومجموع الاصابات: 164277، والراقدين الكلي: 41428، والراقدين في العناية المركزة: 592، ومجموع الوفيات: 5641".



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