"أغاديز".. قرية تحمل "مفتاح" هزيمة الإرهابيين الأفارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هدد نزاع بين رعاة الفولاني وجيرانهم من الطوارق الرحل حول ماشية ودراجات نارية مسروقة بإشعال أعمال العنف في قرية أماتالتال شمالي النيجر عندما انتزع رجل بندقيته وأطلق النار في الهواء.



ووفق السكان فإنه كان تصعيدا نادرا في بلدة هادئة يسكنها بضع مئات من الأشخاص، وبمثابة تحذير من أن مثل هذه النزاعات تفتح بابا للمتطرفين المتمرسين على استغلال الصراعات لتعزيز عمليات التجنيد ونشر الفوضى.

وبدافع الخوف من التصعيد، دعا زعماء أماتالتال لجنة إقليمية لحفظ السلام للتوسط في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وفي غضون أيام، جلس الخصوم وجها لوجه على طاولة في بستان من شجر الكافور. أعربوا عن مخاوفهم واتفقوا على حفظ السلام، حسبما أظهرت لقطات فيديو اطلعت عليها رويترز وبحسب أقوال شهود.

واجتاحت أعمال عنف المتطرفين أجزاء كبيرة من الساحل غرب أفريقيا، المنطقة القاحلة التي تقع جنوبي الصحراء الكبرى، منذ عام 2017 عندما نصب مسلحون مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي كمينا وقتلوا أربعة جنود أمريكيين في النيجر.

كما قتل ستة عمال إغاثة فرنسيين واثنان من السكان الأحد الماضي في محمية للزرافات على بعد 65 كيلومترا من نيامي عاصمة النيجر في منطقة كانت تعتبر آمنة في السابق.

لكن على بعد بضع مئات من الكيلومترات شمالا، ظلت منطقة "أغاديز" التي تقع أماتالتال داخل حدودها، وهي منطقة بحجم فرنسا على الحدود مع الجزائر وليبيا وتشاد، تنعم بالسلام إلى حد بعيد.

ويقول زعماء محليون إن شبكة من المتمردين السابقين ورجال الدين ولجان السلام المؤثرة، تشكلت ردا على انتفاضة مسلحة تسعى إلى قدر أكبر من الاستقلال السياسي للطوارق في التسعينيات، منعت المتشددين من اكتساب موطئ قدم من خلال مراقبة المظالم ومن يعتنقون الأفكار المتطرفة.

وفي الوقت الذي تكافح فيه آلاف القوات الفرنسية لاحتواء العنف في أماكن أخرى، وتفكر الولايات المتحدة في سحب القوات، يقول زعماء أغاديز إن أساليبهم تقدم نموذجا ممكنا لهزيمة المسلحين دون اللجوء للسلاح.

واتفقت هانا أرمسترونج، المحللة في مجموعة الأزمات الدولية، مع هذا الرأي قائلة "تُظهر أغاديز أنه يمكن القيام بذلك. بالقيادة الصحيحة والعلاقات الصحيحة، يمكنك أن تنعم بالاستقرار".

ويتناقض وضع أغاديز بشكل صارخ مع منطقة تيلابيري جنوب غرب النيجر المتاخمة لمالي وبوركينا فاسو.

ففي العام الماضي، تسببت الهجمات التي شنها متطرفون على صلة بتنظيمي داعش والقاعدة في مقتل 367 شخصا على الأقل، جميعهم تقريبا في تلك المنطقة الحدودية، وهو ما يعادل أربعة أمثال العدد في عام 2018، وفقا لمشروع مواقع الصراعات المسلحة وبيانات الأحداث، وهو منظمة بحثية مقرها الولايات المتحدة. وفي النصف الأول من عام 2020، توفي 482.

لكن أغاديز ليست بمنأى عن الخطر، فقد فجر مسلحون سيارة ملغومة خارج قاعدة عسكرية في عام 2013، مما أسفر عن مقتل 20 جنديا على الأقل.

وفي عام 2010، اختطف فرع محلي تابع للقاعدة سبعة أجانب في منطقة تنقيب عن اليورانيوم حول بلدة أرليت.

وأظهرت جهود مماثلة لحفظ السلام في أماكن أخرى بمنطقة الساحل، بما في ذلك مالي قبل أن يسيطر متمردو الطوارق على الشمال ويبدأوا في التقدم نحو العاصمة في عام 2012، بوادر واعدة قبل الانهيار.

ودفع تدخل بقيادة فرنسا المتمردين إلى التقهقر في العام التالي، لكن التنظيمات المتطرفة استعادت منذ ذلك الحين موطئ قدم في الشمال والوسط، مستغلين الخصومات بين الطوارق والفولاني.

حكاية منطقتين



لكن قادة أغاديز مطمئنون في الوقت الحالي.، وهو ما أكده سليمان هيان هيار، متمرد سابق عاش لسنوات في كهوف بالجبال يقاتل القوات الحكومية خلال انتفاضة التسعينيات، بقوله: "الإرهابيون بعيدون عن هنا. لم يصلوا إلى هنا لأننا نضع (الأمر) في دائرة اهتمامنا".

Advertisements

وهو الآن عضو في لجنة السلام التي زارت أماتالتال ويعيش في مجمع مع أسرته في العاصمة الإقليمية أغاديز، التي تحدث منها لرويترز.

وأعطى اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في عام 1995 المجتمعات في شمال النيجر صوتا مسموعا من خلال دمج متمردي الطوارق في الجيش وتعزيز وضع السياسيين الطوارق.

وأصبح المتمردون السابقون أعضاء في لجان السلام ويطلعون الحكومة على تطورات النزاعات. ويسافر الزعماء الدينيون في قوافل للدعوة إلى السلام نيابة عن الحكومة.

لم تحقق هذه التغييرات سلاما مستداما لأغاديز، إذ اندلعت انتفاضة أخرى للطوارق في الشمال من 2007 وحتى 2009، لكن خبراء يقولون إن المنطقة تعلمت من صراعات الماضي.





وقال إيسوف سيبي موسى، مساعد المنسق المساعد في منظمة (هيد تامات) المحلية للإغاثة، "رأى الناس الفظائع في أغاديز. والآن، بمجرد اندلاع صراع، يجتمع الناس لمناقشة المشكلة".

ويقول خبراء أمنيون إن الافتقار إلى القيادة المحلية وآليات السلام والعلاقات القوية مع نيامي في منطقة تيلابيري سمح بتفاقم الخصومات العرقية واستمرار الهجمات. وكسبت الجماعات المتطرفة مجندين من بين السكان المحليين المستائين الذين يعتقدون أن الدولة تخلت عنهم.

وقالت أرمسترونج "هناك خطورة على المسؤولين المحليين في تيلابيري في الاتصال بالدولة لأن شبكات مخابرات الإرهابيين متطورة للغاية. يتم التنصت على مكالماتهم واجتماعاتهم".

ولا يوجد مكان يتجلى فيه هذا الأمر بشكل أوضح من بلدة إيناتيس الحدودية حيث قتل مسلحون أكثر من 70 جنديا في هجوم على معسكر في ديسمبر/ كانون الأول.

ويقع جزء كبير من المنطقة المحيطة تحت سيطرة التنظيمات المتطرفة ولاذ كثير من سكانها بالفرار.





وقال الجيتيج محمد إنه كان يقود سيارته مع الزعيم المحلي إلى بلدة مجاورة في يوليو/ تموز من العام الماضي عندما طوق مسلحون على دراجات نارية سيارتهم وفتحوا عليها النار.

وقال إن المهاجمين قيدوا يديه خلف ظهره وضربوه بعقب بندقية ففقد الوعي. وعندما أفاق وجد نفسه وحده فسار طوال الليل للوصول إلى المنزل. وعندما وصل، اكتشف أن الزعيم مات.

وفر محمد في اليوم التالي مع زوجته وأطفاله الستة.

وقال محمد الذي ينام على الأرض في منزل أحد أصدقائه في نيامي "من هناك تنبعث رائحة الموت. لا يمكن أن أعود".

وتشهد منطقة الساحل، خصوصا مالي والنيجر وبوركينا فاسو، هجمات متزايدة للجماعات الإرهابية رغم نشر قوات حكومية وأكثر من خمسة آلاف عنصر في القوات الفرنسية من قوة برخان، لمكافحة الإرهاب.

وتسببت الهجمات الإرهابية في مقتل نحو 4000 شخص في البلدان الأفريقية الصحراوية الثلاثة العام الماضي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.