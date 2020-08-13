التلفزيون الإيراني في ورطة.. والسبب قضية فساد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذف التلفزيون الإيراني مقابلة مثيرة للجدل على موقعه الرسمي تحدث فيها مسؤول بشكل ضمني عن استيلاء عسكريين ومسؤولين على ممتلكات وعقارات، في قضية وصفها بـ"الفساد الملياري".

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وذكرت صحيفة همشهري اليومية، الأوسع انتشارا بالعاصمة طهران، أن توابع حضور برويز فتاح، رئيس مؤسسة المستضعفين التابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي، ببرنامج "نظرة واحدة" عبر القناة الأولى وملاحظاته المثيرة للجدل أدت لحذف المقابلة نهائيا.