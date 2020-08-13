شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 1482 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1482 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الحالات النشطة بكورونا 30,823 منها 1805 حالة حرجة.



وأشارت الوزارة إلى تسجيل 34 وفاة جديدة بفيروس كورونا، بينما بلغت حالات الشفاء الجديدة 3124 حالة شفاء.

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