شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة المالك الكاحول تثير الجدل.. والبرلمان: ليست موجودة بتصالح مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدد من النواب وبعض المتخصصين فى ملف التصالح في مخالفات البناء أن مخالفات البناء المحصورة على مستوى الجمهورية معروف من هو المسئول عن المخالفة، ولا يوجد فيها ظاهرة "الكاحول"، وهو المالك المستتر الذى يبنى من الباطن، مشددين على أن مالك العقار المخالف معروف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة قياس الأثر التشريعى لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، والفهم الخاطئ لتطبيق القانون.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الحكومة يجب أن يكون لديها حس سياسى فى التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

وتابع السجينى "المنتفع والمخاطب بمكتسبات هذا القانون أول فئة هم أهلنا فى العزب والقرى، وهؤلاء من نقصدهم بخصوص السلم الاجتماعى، ولا يوجد فى هذه المخالفات المحصورة والمعروفة ما يسمي بظاهرة المالك الكاحول غير المعروف والمستتر، لأن مالك العقار المخالف معروف، وأصحاب المصالح احذونا فى سكة الكاحول".

ولفت إلى أن هناك فئات أخري من المخالفين غير بعض أهل القري والعزب، ومنها الحالات الموجودة في المدن الجديدة، وهي مباني برخصة والمخالفات فيها بسيطة مثل البدروم أو الروف، وصاحب الملك معروف، وهناك المخالفات التي توجد في المدن، ما بين عقارات مخالفة بدون رخصة أو مرخصة وفيها أدوار زيادة مخالفة، وأيضا لا يوجد كاحول والمالك المستتر، لأن المالك معروف والمخالفة باسمه.