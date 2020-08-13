شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. قيادات جامعة مصر تشارك بموظفيها في انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعدد من الطلاب والموظفين، في انتخابات مجلس الشيوخ وعلى رأسهم الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس أمناء الجامعة.

وحث خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر، على ضرورة المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ والحياة السياسية المصرية، وجميع الاستحقاقات السياسية، معتبرا أن هذا الأمر ضرورة وطنية واجبة وتمثل فرض عين على كل مصري.

وأكد الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على دور الجامعة في حث الطلاب على أداء واجبهم الدستورى وتعمل على توعيتهم بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، وتبصيرهم بكافة حقوقهم الانتخابية، لمشاركة الدولة في بناء مؤسساتها الدستورية.

وذكر أن دور الجامعة في انتخابات مجلس الشيوخ، ياتي في اطار دعم حرص الدولة علي إرساء قواعد العدالة والديمقراطية وتحقيق أعلى معايير العدالة والشفافية.

وأضاف العزازي، أن جامعة مصر دائما ما تحرص على مشاركة الدولة في قضاياها الدستورية، ولم تتأخر عن مساندتها في استكمال مؤسساتها.

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بينما دعت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين مجلس أمناء جامعة مصر، جميع منتسبي الجامعة للمشاركة الإيجابية وأداء واجبهم الوطنى فى انتخابات مجلس الشيوخ بصرف النظر عن اختيار للمرشحين، مؤكدة على أن جامعة مصر غير منحازة لأحد، ولكنها منحازة للوطن فقط.

وقالت إن جامعة مصر لا تترك مناسبة وطنية دون المشاركة فيها أو حث منتسبيها على المشاركة الإيجابية في جميع الاستحقاقات الدستورية، من خلال حشد الطلاب والموظفين للإدلاء بأصواتهم.

وأشادت بوعي وحق الشعب المصري في تحديد مصيره واختيار ممثليه من خلال ممارسته لدوره الوطني وواجبه الدستوري في هذه الانتخابات الحرة النزيهة.

وأكدت الكاشف على حرص جميع منتسبي جامعة مصر على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وكذلك جميع الانتخابات والاستحقاقات الدستورية التي من شأنها أن تعزز مسيرة مصر الوطنية نحو بناء الدولة المؤسسية.