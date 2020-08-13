بسبب قيود السفر.. إلغاء رحلات استثنائية للمغرب كانت مبرمجة من هولندا

تسببت القيود، التي فرضتها عدد من الدول الأوربية، أخيرا، عن السفر، في إلغاء رحلات استثنائية كانت في اتجاهها نحو المغرب، لنقل مغاربة مقيمين في الخارج، وعالقين، ومقيمين في المغرب.

وتوصل عدد من المسافرين، الذين كانوا سيستقلون رحلات من هولندا إلى المغرب برسائل تخبرهم بإلغاء رحلاتهم، بسبب “القيودن التي تفرضها الدول عن السفر”.

وكان الاتحاد الأوربي قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، في بيان، أن الاتحاد قرر سحب المغرب من قائمة الدول المعفاة من قيود السفر بسبب تسجيله طفرة في عدد الإصابات بكوفيد-19.

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ولا يشمل الإجراء المذكور مواطني الاتحاد الأوربي، وأفراد عائلاتهم، القادمين من المغرب، ولا المقيمين فيه لمدة طويلة.

وتقلص عدد الدول، التي يمكن لمواطنيها دخول الاتحاد الأوربي من 14 إلى 11، منذ وضع القائمة المذكورة، التي تستند إلى معيار الحالة الوبائية للدول، ويجري تقييمها كل 15 يوما.