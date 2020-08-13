دوري أبطال أوربا.. أتلتيكو مدريد يصطدم بطموح لايبزيغ في ربع النهائي

يلتقي فريق أتلتيكو مدريد بنظيره لابيزيغ الألماني، اليوم الخميس، على ملعب خوسيه الفالادي بلشبونة، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوربا.

ويدخل أتلتيكو مدريد المباراة بعدما تخطى بطل المسابقة في الموسم الماضي ليفربول بنتيجة 4-2، ويسعى في المقابل الفريق الألماني لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، خصوصا أنه قد يجد نفسه في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوربا العريقة، للمرة الأولى، منذ تأسيسه، وهو الذي أقصى وصيف النسخة الماضية، نادي توتنهام الإنجليزي.

وتقام فعاليات الأدوار النهائية بداية من دور الثمانية، وحتى المباراة النهائية على شكل بطولة مجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية، والاحترازية، المطبقة للحد من تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وتمكن باريس سان جيرمان، مساء أمس الأربعاء، من الإطاحة بنظيره أتالانتا الإيطالي، من ربع نهائي دوري أبطال أوربا، بعدما فاز عليه بنتيجة (2-1)، مساء أمس الأربعاء، بسيناريو درامي.

وسيواجه باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي، الفريق الفائز من مواجهة لايبزيج الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني، المقررة اليوم.