خطة الرحلات الجوية الإسرائيلية: 600 مسافر إلى اليونان أسبوعيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعتزم اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون كورونا، المصادقة في وقت لاحق اليوم، الخميس، على مخطط فتح الأجواء لاستئناف مرتقب للرحلات الجوية من وإلى إسرائيل عبر مطار اللد؛ وذلك في ظل ترقب إعلان وزارتي الصحة والخارجية عن قائمة الدول التي وافقت على استقبال السياح من حملة الجواز الإسرائيلي دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي.

وشمل مخطط استئناف الرحلات الجوية، فتح مطار اللد لاستقبال المسافرين الذين يحملون تذكرة سفر، وذلك قبل موعد الإقلاع بـ4 ساعات، على أن يمنع دخول المرافقين إلا لمرافقة مسافرين قاصرين. كما يلزم المخطط المسافرين بتقديم تفاصيلهم الشخصية لإتاحة الاتصال بهم في حال كانوا مطالبين بالخضوع للحجر.

كما ينص المخطط على منع دخول أي شخص تزيد حرارته عن 38 درجة من دخول المطار، وسيُطلب من المسافرين تقديم تصريح صحي، وارتداء كمامات واقية طوال مدّة الرحلة الجوية. وينص المخطط على أنه سيُطلب من شركات الطيران تقليل "قدر الإمكان" من الخدمات على متن الرحلة، بما في ذلك توزيع وجبات الطعام، للحد الأدنى الضروري.

وبناء على المخطط، يُسمح لأي شخص بالصعود على متن الرحلة الجوية إذا ما تأكد أنه لم تظهر عليه أعراض فيروس كورونا خلال الأيام الـ14 السابقة لموعد الرحلة، ولم يخالط مصابا بكورونا، ولم يقيم في سكن مع شخص يخضع للحجر، إضافة إلى ذلك، سيتعين على المسافرين تقديم تفاصيل رحلاتهم الجوية قبل مدة 24 ساعة من موعد الرحلة، على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة الإسرائيلية.

وبحسب المخطط، سيمنع المسافرون من الدخول إلى قمرة القيادة على متن الطائرة، كما ستخضع كل طائرة لعملية تعقيم شاملة بعد كل رحلة تزيد مدتها عن 6 ساعات، وكل 24 ساعة.

إلى اليونان؟ 4 أماكن و600 سائح أسبوعيا

في المقابل، توصل وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، مع نظيره اليوناني، نيكوس داندياس، الذي وصل صباح اليوم إلى إسرائيل، إلى اتفاق يتيح دخول 600 سائح إسرائيلي أسبوعيًا إلى 4 مدن يونانية وهي: أثينا وسالونيك وكريت وكورفو؛ دون الحاجة إلى حجر صحي.

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ونص الاتفاق على أن الرحلات ستوكل إلى شركة "يسرائير" الإسرائيلية وشركة الخطوط الجوية اليونانية، على أن يخضع جميع المسافرين إلى فحوصات كورونا قبل مغادرة المطار، وعند الوصول إلى إحدى هذه المدن الأربعة، على أن يتم إخضاعهم للحجر لحين ظهور النتائج والذي قد يستغرق ساعات قليلة.

وبحسب الاتفاق الذي أوردت القناة 12 أبرز ما جاء فيه، لن يتعين عن المسافرين الخضوع للحجر الصحي عند عودتهم من اليونان.

وفي بيان مشترك صدر بالأمس عن وزارات الصحة والمواصلات والخارجية الإسرائيلية، جاء أنه "اتفق كل من ويزر المواصلات، الصحة، الخارجية والسياحة على الإعلان غدًا في تمام الساعة 16:00 بعد الظهر عن قائمة الدول التي يمكن للإسرائيليين السفر إليها دون الحاجة للحجر الصحي".

وتضمنت القائمة الجديدة التي تعمل وزارة الصحة على إعدادها، للدول التي ستسمح برحلات جوية إليها دون إلزام المسافرين بالخضوع للحجر الصحي: دول النمسا وجورجيا وألمانيا والدنمارك والأردن ولاتفيا وليتوانيا وفنلندا وعدد من الجزر اليونانية.

في حين، ذكر مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الغالبية العظمى من دول العالم ترفض استقبال المواطنين الإسرائيليين، وتعارض دخولهم إلى أرضيها، وذلك بسبب جائحة كورونا، ومعدل الإصابات المرتفع.

وقال مندوب وزارة الخارجية خلال مداولات لجنة كورونا البرلمانية، يوم الإثنين الماضي، أن 4 دول فقط وهي: كرواتيا، وبلغاريا، ورواندا، والجبل الأسود، تسمح للإسرائيليين السفر والدخول إليها، دون الحاجة إلى الحجر الصحي.