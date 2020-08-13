بيت جن: تمديد اعتقال شاب على خلفية أحداث الزابود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في عكا اليوم، الخميس، اعتقال الشاب تيمور زياد صلالحة من قرية بيت جن، والذي اعتقلته الشرطة وآخرين على خلفية أحداث منطقة الزابود الأخيرة، لغاية يوم الأحد المقبل، وأحالت المحكمة الشاب لطفي مسعود للحبس المنزلي بمدينة شفاعمرو لمدة أسبوع، وأطلقت سراح شاب قاصر لمنزل أسرته، منتصف الليلة الماضية. اقرأ/ي أيضًا | أهالي بيت جن يتصدون لأوامر الهدم في أرض الزابود وحضر جلسة المحكمة العشرات من المشايخ والشباب من بيت جن والجليل، والزعامة الروحية للطائفة الدرزية الممثلة بالشيخ موفق طريف، ورئيس مجلس ساجور المحلي، جبر حمود، ورئيس مجلس بيت جن المحلي، راضي نجم، واللجنة الشعبية.

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