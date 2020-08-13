وزير الصحة الألماني: لقاح كورونا... "بالتأكيد العام المقبل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رجح وزير الصحة الألماني، ينس شبان، اليوم الخميس أن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا سيكون خلال الشهور المقبلة، وبالتأكيد في العام المقبل.

وقال الوزير لقناة "زد.دي.إف" التلفزيونية، بعدما سحب معهد الصحة العامة تقريرا يشير إلى أنه قد يتوفر لقاح في الخريف "إنني متفائل بأنه قد يكون هناك لقاح في الشهور المقبل، وبالتأكيد في العام المقبل".

وتتفق توقعاته على ما يبدو مع تقرير أصدره معهد روبرت كوخ، أمس الأربعاء، ثم سحبه لاحقا، قال فيه المعهد المعني بالصحة العامة إنه يتوقع وجود لقاح في الخريف. وذكر المعهد لاحقًا أن التقرير غير محدث ونُشر بالخطأ.

وامتنع الوزير شبان عن تحديد شهر بعينه يتوفر فيه اللقاح، قائلا إنه من غير الممكن حتى الآن تحديد عدد مرات التحصين التي سيحتاجها الناس أو مدة المناعة التي سيوفرها.

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وأضاف أنه "لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنه بفضل عملنا جميعا معًا - الباحثون والعلماء والعامة - سنحصل على الأرجح على لقاح بوتيرة أسرع مما حدث من قبل في تاريخ البشرية".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول من أمس الثلاثاء، أن بلاده أصبحت أول دولة تمنح موافقة تنظيمية على لقاح لفيروس كورونا، بعد تجارب بشرية على مدى أقل من شهرين.

لكن أكد الوزير الألماني، شبان، مجددًا تشككه بشأن هذا اللقاح، الذي أطلق عليه اسم "سبوتنيك 5"، وقال إنه لم يتم بعد اختباره على نطاق واسع مثل لقاحات أخرى، وإن البيانات المتاحة بشأنه ضئيلة نسبيًا.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، تسجيل 1445 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 219964. وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع أربع حالات ليصل الإجمالي إلى 9211.