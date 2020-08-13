شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 701 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 13 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، تسجيل تسجيل 701 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 74 ألفاً و486 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه لم يتم تسجيل وفيات اليوم ليستقر العدد عند 489 حالة. Advertisements وأشار إلى وجود 118 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 648 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 66 ألفا و99.

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