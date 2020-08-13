"زايد للأعمال الخيرية والانسانية" تتبرع بمليون درهم لمساندة الشعب اللبناني الشقيق

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الخميس 13 أغسطس 2020 تبرعت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والانسانية بمليون درهم لمساندة الشعب اللبناني الشقيق إثر الأضرار الكبيرة التي لحقت بالعاصمة بيروت جراء انفجار المرفأ وذلك بناء على توجيهات الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة من أجل تخفيف المعاناة عن أهالي الشهداء والجرحى والمفقودين ولتقديم المساعدة للحالات المتضررة.

وقال حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة: "إن المؤسسة لن تتأخر عن تقديم أي مساعدة للشعب اللبناني الشقيق، وذلك انطلاقاً من تحقيق أهدافها التي أرسى له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مجال الاغاثة للمنكوبين والرازحين تحت دمار الكوارث".

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