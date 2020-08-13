عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم يتجاوز 750 ألف وفاة

وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، نشرت بياناً على موقعها الالكتروني، اليوم الخميس، تضمن آخر أرقام المصابين بفايروس كورونا والمتعافين وحالات الوفاة حول العالم.

وذكر البيان، أن الوباء شمل حتى الآن 188 دولة، حيث بلغ عدد الإصابات في العالم 20620847 مصاباً، وبلغت الزيادة في عدد المصابين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، نحو 565 ألفا.