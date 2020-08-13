الداخلية تعلن اعتقال أحد المعتدين على ضابط النجدة في بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن اعتقال أحد المعتدين على ضابط النجدة في بغداد.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة امنية اعتقلت أحد المعتدين على ضابط النجدة وسط العاصمة بغداد"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.
وكشف مصدر امني، الاربعاء، بأن وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه باعتقال كل من اعتدى على ضباط دورية النجدة في بغداد.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض ضابط نجدة للاعتداء من قبل اشخاص وسط العاصمة بغداد.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض ضابط نجدة للاعتداء من قبل اشخاص وسط العاصمة بغداد.
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