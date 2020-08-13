توقيف المنتسبين الذين كانوا برفقة الضابط 'المعتدى عليه' في بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بتوقيف المنتسبين الذين كانوا برفقة الضابط "المعتدى عليه" في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم ايداع المنتسبين الذين كانوا برفقة ضابط النجدة التوقيف ٧ ايام على ذمة المجلس التحقيقي المشكل بحقهم لعدم اداء دورهم الفعال والتدخل وحماية الضابط اثناء الاعتداء عليه".

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وكشف مصدر امني، الاربعاء، بأن وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه باعتقال كل من اعتدى على ضباط دورية النجدة في بغداد.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض ضابط نجدة للاعتداء من قبل اشخاص وسط العاصمة بغداد.