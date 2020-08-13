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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة الألماني يعلن توافر لقاح لكورونا قريباً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
وقال الوزير، في تصريحات لتلفزيون "ZDF"، الخميس: "أنا متفائل بأنه في الأشهر المقبلة، وبالتأكيد في العام المقبل، يمكن أن يكون هناك لقاح".
ورفض تحديد شهر معين، قائلا إنه ليس من الممكن بعد تحديد عدد المرات التي يحتاج فيها الأشخاص للتطعيم أو مدى استمرار المناعة التي يمنحها.
وأضاف: "لكن الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله هو أنه بفضل عملنا جميعا معا، من باحثين وعلماء وجمهور، من المحتمل أن يكون لدينا لقاح أسرع من أي وقت مضى في تاريخ البشرية".
وكان معهد روبرت كوخ الألماني، قد أعلن، الأربعاء، أن لقاحا ضد الفيروس قد يكون متاحا قريبا، لكنه حذر من أن السيطرة على الوباء قد تستغرق أكثر من بضعة أشهر.
وقال المعهد في ورقة بحثية باللغة الألمانية بعنوان "الوباء في ألمانيا في الأشهر المقبلة" إن التوقعات الأولية تشير إلى أن لقاحا أو لقاحات لفيروس كورونا تبدو ممكنة بحلول خريف 2020.
وشككت وزارة الصحة الألمانية، الثلاثاء، في "نوعية وفعالية وسلامة" اللقاح ضد الفيروس، الذي أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التوصل إليه، خلال الأيام الماضية.
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