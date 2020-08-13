شكرا لقرائتكم سلطات قطر ترحل مواطنة يمنية قسراً إلى جيبوتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهمت مواطنة يمنية، اسمها حياة، سلطات قطر بترحيلها قسرا إلى دولة ثالثة، وناشدت حكومة كندا والمنظمات الدولية مد يد المساعدة إليها.

وانتشرت قصة المواطنة حياة، عبر الناشط اليمني علي البخيتي، الذي بث سلسلة تغريدات مرفقة بفيديو للمرأة اليمنية، تتهم فيها الدوحة بترحيلها إلى جيبوتي قسرا مع زوجها رغم الخلافات الناشبة بينهما.

Advertisements

وحث البخيتي سلطات جيبوتي على حماية حياة وطفلها، كما حمّل السفير اليمني في جيبوتي مسؤولية سلامة المواطنة.

وكشف البخيتي أن بيانات سفر حياة تبدو كأنها مغادرة طواعية رغم أنه ترحيل قسري بعد أن سحبوا هاتفها وهددوها.

وطالب الناشط منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة، بإدانة سلوك قطر المخالف لكل المواثيق الدولية.