أنباء عن وفاة القيادي الإخواني «عصام العريان» في محبسه

تناقلت وسائل إعلام مصرية نبأ وفاة القيادي الإخواني عصام العريان في محبسه بسجن طرة .
وكان القيادي الاخواني عصام العريان قد تم الحكم عليه بالسجن المؤبد مع 10 آخرين من الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمي في قضية اقتحام الحدود الشرقية ليضاف للسجل الجنائي للمتهم حكما جديدا .
ومن أبرز الاحكام التي صدرت على عصام العريان : حكم المؤبد بقضية اقتحام الحدود الشرقية بقضية فض اعتصام رابعة وقام دفاعه بالطعن على الحكم "حكم غير نهائي " وكذلك حكم نهائي بالسجن 20 عاما بأحداث الاتحادية
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