عمرو موسى قال للعريان: ارحموا مبارك يا أخي.. رد عصام العريان قائلاً:لن يخرج من السجن إلا إلى القبر

جمع مقطع فيديو أذاعه برنامج 90 دقيقة للإعلامي نشأت الديهي في إحدى حلقات البرنامج في 2019 ظهر فيه عصام العريان، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وعمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية.

ويظهر العريان في المشهد الذي صور وقت رئاسة محمد مرسي، وهو يقول ردا على مطلب بإطلاق سراح الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك: "مبارك لن يخرج من السجن، انتهت.. من النقالة إلى القبر".

وجرت أحداث هذا الحوار المثير حين كان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وكبار قيادات الحزب الوطني، يحاكمون بعدة تهم من بينها الكسب غير المشروع، وكان يحضر الجلسات على نقالة بسبب مرضه.

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ثروت الخرباوي : توزيع قدر الله والتجرأ على الله

كشف ثروت الخرباوي، المفكر والكاتب، عن أن عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، طلب من الدكتور عصام العريان القيادي بالجماعة الإرهابية، وقت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، الإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال خلال لقائه ببرنامج «كل يوم» تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية «أون إي»: «عمرو موسى قال للعريان: ارحموا مبارك يا أخي، فردَّ العريان قائلا: يرجع الفلوس اللي خدها، ولن يخرج من السجن إلا إلى القبر وده كلام نهائي».

وتابع: «مرت الأيام ودخل عصام العريان السجن وخرج مبارك وهذه الرسالة من الله لم تصل للجماعة الإرهابية».