«مقاتلات الرافال وصلت منطقة العمليات» .. فرنسا توجه رسالة تحذير عسكرية لتركيا

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الخميس، عن تدريب عسكرية مشتركة بين فرنسا واليونان في البحر المتوسط، فيما أشادت أثينا بتعهد فرنسا بتعزيز القوات في شرق المتوسط.
وأعنت فرنسا نشر طائرتين رافال وسفينة حربية في المتوسط، وذلك لتعزيز الأمن فيه.
وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء، تركيا بوقف عمليات التنقيب عن النفط في شرق المتوسط فورًا.
وأكد ماكرون في بيان صادر عن قصر الإليزيه تضامن فرنسا مع اليونان ضد القرارات الأحادية التي تتخذها تركيا في شرق المتوسط.
وكشفت وسائل الإعلام القبرصية عن إرسال فرنسا طائرتين من طراز الرافال إلى جانب طائرة دعم من طراز c-130h إلى قبرص، وذلك بالتزامن مع التوترات في المتوسط مع تركيا.
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