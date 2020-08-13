شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مرشح حزب النور فى بنى سويف بعد ساعات من انتهاء انتخابات "الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منصات إخبارية تابعة لحزب النور عن وفاة الدكتور شعبان عبد العليم مساعد رئيس الحزب، ومرشح الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بنى سويف، حيث كان قد نشر بيانا قبل ساعات من وفاته يشكر فيه المواطنين على التصويت له فى جولة الانتخابات التى انتهت أمس. Advertisements كان شعبان عبد العليم قد تم انتخابه عضوا فى مجلس الشعب عن حزب النور فى برلمان 2012.

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