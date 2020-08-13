بعد إصابة لاعبين في صفوف الفريق.. رجاء بني ملال يخضع لاعبيه لتحاليل “كورونا”

أخضع نادي رجاء بني ملال لكرة القدم، اليوم الخميس، أطر النادي، ولاعبين، وأطر عاملة، لفحوصات مخبرية خاصة بفيروس كورونا المستجد بعد إصابة لاعبين من الفريق بالفيروس التاجي.
وأوضحت مصادر “اليوم24″، أن مدرب الفريق وأطر تقنية ولاعبين انتقلوا اليوم الى جناح كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي ببني ملال للكشف عن فيروس كورونا في صفوف الاعبين في إنتظار ظهور نتائج التحاليل .
وكانت نادي رجاء بني ملال لكرة القدم، قد أعلن الإثين، تسجيل إصابة مهاجم رجاء بني ملال عبد السلام بنجلون وأيوب الكواي قبل مبارة الفتح الرباطي بساعات قليلة.
هذا وقد سجلت بن ملال حصيلة قياسية بزيادة 73 حالات جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا ببني ملال 33 حالة منها من تجار المدينة القديمة التي عرفت استنفار لمختلف السلطات المحلية بالمدينة.
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