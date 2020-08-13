صندوق “كوفيد-19”..33,7 مليار درهم مجموع موارد الصندوق إلى غاية متم يوليوز

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن مجموع موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد بلغت، إلى غاية متم يوليوز الماضي، ما قيمته 33.7 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصائيات المالية لشهر يوليوز الماضي، أنه في نهاية يوليوز 2020، سجل حساب الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 موارد وصلت إلى ما مجموعه 33,7 مليار درهم، في حين بلغت نفقاته 24,7 مليار درهم.
ويذكر أنه تم إنشاء هذا الصندوق بتعليمات من الملك محمد السادس، من أجل التكفل بنفقات التأهيل الخاصة بالمجال الطبي، ودعم الاقتصاد الوطني بغية مواجهة انعكاسات هذه الجائحة، وكذا الحفاظ على فرص الشغل، والتخفيف من الآثار الاجتماعية الناتجة عن هذه الجائحة.
واعتمدت الحكومة على هذا الصندوق، لتوفير التجهيزات الطبية التي كانت المستشفيات بحاجة لها للتصدي للجائحة، وتعويض عدد من الفئات المتضررة من التبعات الاقتصادية لقرار الحجر الصحي.
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