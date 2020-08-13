بعد إصابتهما بفيروس “كورونا”.. ممرضتان في تطوان تخضعان للعلاج في منزليهما

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الخميس، في تطوان، إصابة ممرضتين بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر طبي لـ”اليوم 24″ أن الأمر يتعلق بممرضة بقسم الجراحة، التابع للمستشفى الإقليمي سانية الرمل، ومولدة بالمركز الصحي سيدي فريج.

وأضاف المصدر ذاته، أن الممرضتين لا تعانيان أعراض الوباء، وتخضعان للعلاج في منزليهما وفق البروتوكول الجديد المعمول به من طرف وزارة الصحة.

وكانت مدينة تطوان قد سجلت، خلال 24 ساعة الأخيرة، 28 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ و3 حالات شفاء، ووفاة واحدة.