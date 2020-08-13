وفاة القيادي الإخواني عصام العريان في سجن العقرب في القاهرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان، من جراء تعرضه لأزمة قلبية في سجن العقرب في العاصمة المصرية، القاهرة، اليوم، الخميس.

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