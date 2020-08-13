"مُذكّرات": لماذا تأخر رد الفعل السعودي على غزو العراق للكويت؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يبث "التلفزيون العربي"، مساء اليوم، الخميس، حلقة جديدة من "برنامج مذكرات"، تتناول الاتصالات السعودية الأميركية في أعقاب غزو العراق للكويت والتي أدت في النهاية إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة العراق بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.
وتركز الحلقة التي تبث بالتزامن مع الذكر الـ30 للحرب، على تفاصيل مذكرات نورمان تشواريسكوف، القائد الأميركي لحرب الخليج الثانية أو عرف بعملية "عاصفة الصحراء" والتي كتبها تحت عنوان "لا يتطلب الأمر بطلا"
وتستضيف حلقة "مذكرات" عددا من الشخصيات البارزة، أهمها السفير الأميركي الأسبق لدى السعودية، تشاس فريمان، والذي يدلي بشهادته حول تفاصيل عايشها قبل بداية غزو العراق للكويت وبعده.
ويتحدث فريمان خلال الحلقة عن اللقاء الشهير بين السفيرة الأميركية في بغداد، حينها، إبريل جلاسبي، والرئيس العراقي السابق، صدام حسين، قبل غزو الكويت بأسبوع واحد.
الأهم في حلقة "مذكرات" هو التركيز على رد الفعل السعودي على غزو الكويت والاتصالات والاجتماعات السعودية الأميركية التي سوق من خلالها الأميركيون خيار إرسال قوات للدفاع عن السعودية في مواجهة غزو عراقي محتمل لأراضيها.
وتتحدث الحلقة من خلال المذكرات عن دور العسكريين الأميركيين، وفي مقدمتهم وزير الدفاع الأميركي آنذاك، ديك تشيني، في إقناع السعوديين بنية صدام التوسع في عملياته لتمتد إلى الأراضي السعودية، كما تتناول الحلقة ما دار من نقاش بين الملك السعودي الراحل، فهد بن عبد العزيز، وولي عهده آنذاك، الأمير عبد الله، حول قرار استدعاء القوات الأميركية.
ويبث برنامج "مذكرات" على شاشة "التلفزيون العربي"، في التاسعة والنصف بتوقيت القدس، مساء اليوم، الخميس.
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