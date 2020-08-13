شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 55 ألف إصابة جديدية بكورونا في البرازيل والان مع التفاصيل

الخميس 13 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة في البرازيل أمس الأربعاء تسجيل 55155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 1175 وفاة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البرازيل الآن ثلاثة ملايين و164785 في حين بلغ إجمالي الوفيات 104201.

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