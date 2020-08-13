شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 277 إصابة جديدة بكورونا و179 حالة شفاء والان مع التفاصيل

الخميس 13 أغسطس 2020 تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 68,964 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وكشفت الوزارة عن 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و179 حالة شفاء، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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