شكرا لقرائتكم خبر عن ليتوانيا تحظر دخول أنصار "حزب الله " والان نبدء بالتفاصيل

قررت ليتوانيا حظر دخول أنصار حزب الله اللبناني إلى أراضيها، لتكون بذلك أول دولة في منطقة البلطيق تتخذ هذا الإجراء.

وقال وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكفيسيوس في تبريره لهذا القرار إن حزب الله يستخدم " طرقا إرهابية" تهدد أمن ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) ودول أخرى.

وأضاف الوزير في بيان للخارجية أن القرار تم اتخاذه بناء على معلومات لمؤسسات ليتوانية وشركاء، مشيرا إلى أن الحظر سيسري لمدة عشرة أعوام.

يشار إلى أن ثلاث دول أوروبية حتى الآن صنفت حزب الله على أنه منظمة إرهابية، وهذه الدول هي بريطانيا وألمانيا وهولندا .