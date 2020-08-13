شكرا لقرائتكم خبر عن 701 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس 701 إصابة جديدة بمرض كوروناالمستجد (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 74486 حالة في حين لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم عند 489 حالة.

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