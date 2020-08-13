الداخلية تصدر بياناً بعد فيديو 'الاعتداء' على ضابط بالنجدة

أصدرت وزارة الداخلية، الخميس، بياناً بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حصول "اعتداء" على ضابط في شرطة النجدة، متوعدةً باتخاذ الإجراءات القانونية كاملة بحق "المعتدين والمتجاوزين" على القانون.
1- أن الوزارة وفي الوقت الذي تحرص فيه على أن تمارس مكونات مجتمعنا الكريم حقها في التظاهر السلمي باعتباره حقاً كفله الدستور الا انها في ذات الوقت ترفض بشكل قاطع الاعتداءات التي ترتكب ضد القوات الأمنية.
2- ان القطعات الأمنية مكلفة أساساً بحماية المتظاهرين وهم متواجدون في أماكن التظاهر لمنع الاعتداءات على المتظاهرين وكشف الذين يحاولون حرف التظاهرات عن مسارها السلمي وهؤلاء غالباً هم الذين يثيرون المشاكل بالتصادم مع القوات الأمنية.
3- ان هيبة المؤسسة الامنية تأتي من احترام المواطن لها وبالتالي تمكين هذه المؤسسة من حماية امن وسلامة واستقرار المواطنين , أما اضعاف المؤسسة وعدم ابداء اي احترام لها من قبل البعض سوف ينعكس بالتالي على الاداء العام لها المبني اساساً على حفظ القانون .
4- ستتخذ وزارة الداخلية اجراءاتها القانونية كاملة بحق المعتدين والمتجاوزين على القانون".
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