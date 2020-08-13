بعد الاعتداء على ملازم اول.. وزير الداخلية يوجه باعتقال كل من اعتدى على دورية النجدة

كشف مصدر امني، الاربعاء، بان وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه باعتقال كل من اعتدى على ضباط دورية النجدة في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، "بعد إنتشار فيديو الاعتداء على الضباط برتبة ملازم اول في دورية النجدة قرب مدخل الجسر المعلق ببغداد، وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي باعتقال كل من اعتدى على الدورية وإحالتهم للجهات المختصة".
واضاف انه "تقرر فتح مجلس تحقيقي بحق المنتسبين الذين كانوا متواجدين بمكان الحادث".
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