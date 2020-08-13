مفاجأة.. رونالدو معروض على برشلونة

وارتبط اسم رونالدو في الأيام القليلة الماضية بإمكانية الرحيل عن يوفنتوس بسبب شعوره بالإحباط بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

وطلب رونالدو من وكيل أعماله، خورخي مينديز، البحث عن عروض جديدة للرحيل عن يوفنتوس وكان من أبرز العروض باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي.



ويدعي بالاجي في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية بأن وكيل رونالدو قام بالاتصال ببعض الأندية الأوروبية لضم اللاعب وكان من ضمنهم برشلونة

وقال الصحفي الإسباني: "في الأشهر الستة الماضية، كانت هناك بعض الأخبار التي ربطت رونالدو بالعودة مرة أخرى إلى ريال مدريد، لكنهم أكدوا لوكيله بأن البرتغالي لن يعود مرة أخرى إلى سانتياجو برنابيو".

وتابع: "كانت هناك محادثات أيضاً مع بعض الفرق في الدوري الأمريكي، لأن يوفنتوس يريد التخلص من راتب رونالدو الكبير (23 مليون يورو)".



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وأضاف: "لقد تم عرض رونالدو من قبل خورخي مينديز على أكثر من نادٍ بما في ذلك برشلونة".

وواصل تصريحاته: "لست متأكدًا إذا ما كان بإمكان يوفنتوس التخلص من رونالدو خاصة مع الراتب الذي يتقاضاه في الوقت الحالي وهو نفس الراتب الذي كان يحصل عليه في آخر سنواته مع ريال مدريد، لذا السؤال المهم من النادي الذي يستطيع دفع هذا الكم الكبير من الأموال؟!".

تصريحات بالاجي تفتح الباب بحسب الصحيفة لإمكانية انتقال رونالدو إلى برشلونة واللعب للمرة الأولى مع غريمه التقليدي على الألقاب الفردية على مدار أكثر من 10 سنوات، ليونيل ميسي.

فهل يفكر برشلونة في التعاقد مع رونالدو ليكون لاعبه الأساسي في مركز الجناح الأيسر رغم تخطيه حاجز الـ35 عامًا؟!.