الموت يغيب الفنان المصري سناء شافع

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في بيان إن الفنان الراحل "شكل علامة درامية في ساحة الأداء التمثيلي المصري، ونجح في صنع نجومية من نوع خاص حيث برز في أداء الشخصيات المركبة وإخراج مجموعة من الأعمال الخالدة". وفقا لرويترز.من جانبه، قال نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي: "سيخرج الجثمان من مستشفى الشبراويشي، وسيتجه إلى مقابر 6 اوكتوبر بطريق الواحات (غربي العاصمة)، وحتي الآن لم يتم تحديد إقامة عزاء من عدمه".

ولد شافع عام 1943 في محافظة أسيوط قبل أن ينتقل إلى القاهرة. بدأ مشواره الفني من باب الهواية، لكنه حرص على الدراسة الأكاديمية فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وسافر في بعثة تعليمية إلى ألمانيا ثم تدرج في المناصب الأكاديمية حتى شغل منصب عميد المعهد.



وشارك في عدد كبير من الأفلام منها (حتى لا يطير الدخان) و(فوزية البرجوازية) و(سمارة الأمير) و(عندما يأتي المساء) و(مسجل خطر).

ترك رصيداً كبيراً من المسلسلات التلفزيونية من أبرزها (أولاد آدم) و(عمر بن عبد العزيز) و(باب الخلق) و(الصفعة) و(الصياد) و(بعد البداية) و(الميزان) و(نصيبي وقسمتك) و(أبو جبل) و(ليالينا 80).