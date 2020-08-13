توفي الممثل المصري والعميد السابق للمعهد العالي للفنون المسرحية سناء شافع، يوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما.
من جانبه، قال نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي: "سيخرج الجثمان من مستشفى الشبراويشي، وسيتجه إلى مقابر 6 اوكتوبر بطريق الواحات (غربي العاصمة)، وحتي الآن لم يتم تحديد إقامة عزاء من عدمه".
ولد شافع عام 1943 في محافظة أسيوط قبل أن ينتقل إلى القاهرة. بدأ مشواره الفني من باب الهواية، لكنه حرص على الدراسة الأكاديمية فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وسافر في بعثة تعليمية إلى ألمانيا ثم تدرج في المناصب الأكاديمية حتى شغل منصب عميد المعهد.
وشارك في عدد كبير من الأفلام منها (حتى لا يطير الدخان) و(فوزية البرجوازية) و(سمارة الأمير) و(عندما يأتي المساء) و(مسجل خطر).
ترك رصيداً كبيراً من المسلسلات التلفزيونية من أبرزها (أولاد آدم) و(عمر بن عبد العزيز) و(باب الخلق) و(الصفعة) و(الصياد) و(بعد البداية) و(الميزان) و(نصيبي وقسمتك) و(أبو جبل) و(ليالينا 80).
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يغيب الفنان المصري سناء شافع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.