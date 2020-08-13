وناشد عبر عدسة السومرية الحكومة وجهاتها المعنية المتمثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتخصيص راتب له وتوفير سكن ملائم، بعد ان أهلك من بدلات الايجار. وثائق وكتب رسمية اوضحت بأن وزارة العمل اخلفت بوعدها لهذا المسن الذي طرق ابوابها مرات ومرات... لتشتد معاناته اكثر فاكثر، ويصيبه الاحباط الذي ادى لتعرضه لجلطة دماغية.



ابو مريم ومثله الكثيرون بقيت معاناتهم مركونة بخانة الاهمال والنسيان، وذلك بسبب حيتان الفساد الذين سيطروا بشكل كبير داخل على العديد من مفاصل مؤسسات الحكومية. ابو مريم ومثله الكثيرون بقيت معاناتهم مركونة بخانة الاهمال والنسيان، وذلك بسبب حيتان الفساد الذين سيطروا بشكل كبير داخل على العديد من مفاصل مؤسسات الحكومية. التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مريض ولا يملك منزلا... أبو مريم يناشد الحكومة بتخصيص راتب له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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