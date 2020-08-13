"الغضب" آتٍ لترامب من مفجر "ووترجيت".. و"فيلم خيالي" مع كيم

من الإهانات مرورا بالتهديدات وصولا إلى "إعلان الحب".. توليفة لـ"فيلم خيالي" يوثق علاقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كتاب جديد للصحفي الاستقصائي الأمريكي الشهير بوب وودوارد، يوثق فيه علاقة الرئيسين مستندا لـ25 رسالة "لم تنشر في السابق".

وبوب وودوارد، الحائز على جائزة بوليتسر مرتين، معروف عنه تقاريره وراء الكواليس والوصول إلى غير المسبوق، فهو الذي كشف تفاصيل مرتبطة بقضية "ووترجيت" التي أدت إلى استقالة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عام 1974.

الغضب والفيلم الخيالي

وفي الكتاب الذي يحمل عنوان "رايج" أي (الغضب)، والمقرر صدوره في منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، يصف كيم في الرسائل، العلاقة مع ترامب بأنها تستحق أن تتحول إلى "فيلم خيالي".

و"رايدج" هو تكملة لكتاب "فير: ترامب إن ذي وايت هاوس" الذي نُشر عام 2018.

ومنذ توليه منصب رئيس الولايات المتحدة، عام 2016، التقى ترامب وكيم ثلاث مرات، الأولى في قمة تاريخية احتضنتها سنغافورة في يونيو/حزيران 2018.

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قمة لم تحرز حينها أي تقدم في مفاوضات نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية والتي توقفت منذ القمة الثانية بين الرجلين والتي عقدت في هانوي بشهر فبراير/شباط 2019 .

لكن هذا الفشل لم يمنع الرئيس الأمريكي من كيل الإشادة على علاقته بزعيم كوريا الشمالية، بل ذهب به الحد إلى القول بأنهما "وقعا في حب بعضهما البعض".

وفي سبتمبر/أيلول 2018، قال ترامب لمؤيديه "كتب لي (كيم جونج أون) رسائل جميلة (...) وقعنا في حب بعضنا".





الكتاب "الأهم" هذا العام

ووفقا لمصادر متعددة، يحتوي الكتاب الجديد على روايات متفجرة لأفكار ترامب وإجراءاته بشأن الأمن القومي ، ووباء فيروس كورونا ، والاقتصاد.

وقال جوناثان كارب، الرئيس التنفيذي لدار النشر الأمريكية "سايمون أند شوستر"، التي نشرت كتابي جون بولتون وابنة أخت ترامب، إن" Rage "هو أهم كتاب سينشره هذا العام، داعيا الناخبين إلى قراءته قبل انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

ويعد هذا الكتاب في حال صدوره، الأحدث في سلسلة كتب احتوت معلومات مؤذية بحق الرئيس الأمريكي، بعد كتابي مستشاره السابق جون بولتون وابنة شقيقته ماري ترامب.