صاروخ إسرائيلي يعطل التعليم بمدرسة للأونروا في غزة

تعطلت الدراسة، الخميس، في مدرسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في غزة، بعدما تبين استهدافها بصاروخ إسرائيلي فجرًا.



وقال مصدر أمني بغزة إن صاروخًا أطلقته طائرة إسرائيلية استهدف مدرسة الشاطئ الابتدائية "د"، التابعة للأونروا، في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وأصاب الطابق الثاني من مبنى المدرسة وأحدث أضرارا في الفصول الدراسية.

وتسبب القصف بأضرار وتعطيل للدراسة، فيما هرعت وحدة الهندسة في الشرطة لإزالة آثار الصاروخ.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم سقوط صاروخ من طائرة إسرائيلية مُسيّرة على مدرسة ابتدائية للأونروا في مخيم الشاطئ، محدثاً أضراراً في المكان.





وأشار إلى إخلاء المدرسة من الطلبة، في حين عملت فرق شرطة هندسة المتفجرات على إزالة مخلفات الصاروخ، واستبعاد الخطر الناجم عنه.

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ووفق المصدر، فقد كان يمكن أن يتسبب الصاروخ بكارثة في حال سقوطه خلال الدوام المدرسي.





من جهتها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن إحدى مدارسها غرب مدينة غزة أصيبت بأضرار جراء غارات إسرائيلية على المدينة.

وقال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لأونروا، إنه تم إغلاق المدرسة التي تعرضت لأضرار ويبدو أن هناك شيئا لم ينفجر داخل المدرسة ويتم حاليا حصر الأضرار ولن يسمح بعودة الطلاب إلا بعد أن يتم التأكد من سلامة المدرسة".





وأضاف أنه "يتم استيضاح الحقائق وسيتم بناء على التقرير سيتم إبلاغ كل الأطراف ذات العلاقة والمطالبة بتحمل المسؤولية والمحاسبة".



