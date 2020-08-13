شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 907 آلاف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت روسيا 5057 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، ما يرفع عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 907758، وهو رابع أكبر عدد من الحالات في العالم.



وذكر فريق العمل المعني بمكافحة الفيروس أن 124 شخصا توفوا جراء المرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع عدد الوفيات إلى 15384.

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