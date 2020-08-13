فرنسا تعلن الغضب وتضع تركيا في مواجهة مباشرة مع «مقاتلات الرافال» والسفينة العسكرية «لافاييت»

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، أنها بصدد نشر طائرتين مقاتلتين وسفينة حربية في شرق المتوسط، مشيرة إلى أنها ستعمل على تعزيز وجودها العسكري في المنطقة وفقا لسكاي نيوز.

حيث اعلنت فرنسا أنها ستنشر طائرتين مقاتلتين من طراز "رافال"، بالإضافة إلى الفرقاطة "لافاييت" بشرق البحر المتوسط، في إطار خطة لدعم وجودها العسكري في المنطقة، وذلك وسط مؤشرات على توتر مع تركيا.

مراقبة الوضع في المنطقة

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وفي وقت سابق خلال هذا الأسبوع ، قال مكتب ماكرون، في بيان، إن الرئيس الفرنسي عبّر في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن القلق من قيام تركيا بأعمال استكشاف "أحادية".

وأضاف أن عمليات التنقيب "يجب أن تتوقف من أجل السماح بحوار سلمي" بين الدولتين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتابع البيان أن فرنسا "ستعزز مؤقتا" وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط بغية "مراقبة الوضع في المنطقة وإظهار تصميمها على الالتزام بالقانون الدولي".